Главный тренер «Торпедо», бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич, отвечая на вопросы болельщиков в Instagram, назвал лучших партнеров за свою карьеру. В символическую команду вошли только футболисты ЦСКА, в составе которого Игнашевич выступал после перехода из «Локомотива» в 2004 году и до конца карьеры в 2018-м.

— Какие качества вы цените в крайних защитниках?

— Посмотрите на Мариу (Фернандеса). Идеальный крайний защитник. Ему только хорошей фланговой передачи не хватает. Он это знает, поэтому играет на других качествах. Молодец!

— 5 лучших защитников, начиная с 2008 года?

— В России: два Березуцких, Навас, Гарай, Гранквист.

— Составьте сборную лучших своих партнеров по команде/сборной.

— Акинфеев, Мариу Фернандес, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Вернблум, Тошич, Эльм, Жирков, Олич, Думбья, Вагнер Лав.