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15 июля, 23:19

Кузяев: «Приезжали в Химки за победой. Но, считаю, результат — справедлив»

Кузяев назвал справедливой ничью «Зенита» с «Химками»
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

— Конечно, мы приезжали сюда за победой, за тремя очками. Но, считаю, результат — справедлив. «Химки» бились сегодня и заслужили одно очко.

— Что произошло во втором тайме: неожиданно «Химки» стали к победе ближе, чем «Зенит»? Хотя по тому, как складывался первый тайм, особенно первая половина, когда «Химки» даже центр поля не могли перейти, казалось, вы дожмете.

— Это было ожидаемо. «Химки» играли дома, при своих болельщиках. Потому что они проигрывали 1:0, [было понятно], что будут идти вперед. Мы видели это во втором тайме. Просто необходимо было забивать второй мяч и стало бы намного легче.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-15-daler-kuzyaev-my-priezzhali-syuda-za-pobedoy-za-tremya-ochkami.htm
Далер Кузяев
ФК Зенит
ФК Химки
1
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Маркус Валле да Силва Вендел

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 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
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Зенит

 1
И К Ж
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Химки

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