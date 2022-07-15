Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

— Конечно, мы приезжали сюда за победой, за тремя очками. Но, считаю, результат — справедлив. «Химки» бились сегодня и заслужили одно очко.

— Что произошло во втором тайме: неожиданно «Химки» стали к победе ближе, чем «Зенит»? Хотя по тому, как складывался первый тайм, особенно первая половина, когда «Химки» даже центр поля не могли перейти, казалось, вы дожмете.

— Это было ожидаемо. «Химки» играли дома, при своих болельщиках. Потому что они проигрывали 1:0, [было понятно], что будут идти вперед. Мы видели это во втором тайме. Просто необходимо было забивать второй мяч и стало бы намного легче.