«Идея сама по себе за гранью добра». Главный редактор «ЦСКА ТВ» жестко раскритиковала ролик «Спартака»

Главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева жестко раскритиковала промо-ролик «Спартака» в преддверии матча команд в рамках 7-го тура Тинькофф-РПЛ. Красно-белые выпустили видео, в котором кукла в форме армейцев становится «жертвой» магии вуду. Этим «Спартак» ответил на юмористическую передачу на «ЦСКА ТВ» с использованием кукол.

Кирильчева ответила на ролик в Twitter:

«Принципиально не критикую коллег. Но! Что не так с новым промо нашего завтрашнего соперника:

1. Идея с вуду-куклой сама по себе за гранью как минимум добра

2.В этом ролике, используя данный ход, коллеги сами признают, что без колдовства в игре с нами им не обойтись

3.Есть такой жанр, как клиповый монтаж трансляционной картинки. Прекрасные рефы можно найти на «Матч ТВ», «Матч премьер» и у нас на канале. (Но сейчас мы их редко делаем, так как это устаревший заезженный жанр).

4. По музыкальному треку было бы круче дать ответочку с минусовкой Prodigy — Voodoo people.

Из плюсов: Слоган хорош. Стиль титров тоже гуд".

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.