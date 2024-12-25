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25 декабря, 23:08

Хютия: «Надеюсь, в будущем смогу вернуться работать в Россию»

Даниил Аршавский
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Экс-заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Йоуни Хютия надеется на то, что в будущем сможет вернуться работать в Россию.

«Мне очень нравилось работать в России, я надолго запомню это время. У меня никогда не возникало проблем с российскими арбитрами. Верю, что им нравился и мой стиль. Надеюсь, в будущем я смогу вернуться работать в судейский департамент в России», — цитирует Хютию «РБ Спорт».

Специалист также выразил надежду на возвращение российских судей к работе на европейских матчах.

Финн работал в РФС с октября 2021 года, до того он занимал пост председателя судейского комитета федерации футбола Финляндии.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РФС
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3
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6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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