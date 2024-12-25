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25 декабря, 23:53

Глава РФС Дюков намерен выяснить, какие клубы избежали санкций благодаря Венгрии

Даниил Аршавский
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков намерен узнать у министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто, какие два российских клуба избежали попадания в 15-й пакет санкций Евросоюза.

Венгерский политик не уточнял, какие российские команды могли попасть в санкционный список ЕС, однако заявил, что Венгрия не поддержала это решение.

«Пока не могу прокомментировать этот вопрос. С Петером Сийярто я знаком. Поэтому, когда представится возможность, я задам ему вопрос. Мне самому интересно, какие это два клуба», — приводит слова Дюкова «Известия».

С февраля 2022 года все российские футбольные клубы и национальные сборные были отстранены от участия в международных турнирах.

Турпал-Али Ибишев и&nbsp;Аббосбек Файзуллаев в&nbsp;матче Кубка России ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo; (1:0). 22&nbsp;октября. Москва. ЕС хотел наложить санкции на два клуба РПЛ. На какие именно и при чем тут Венгрия?
Источник: «Известия»
Футбол
РПЛ
РФС
Александр Дюков
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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