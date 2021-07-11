Хвича Кварацхелия рассказал, останется ли он в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия рассказал «СЭ» о вероятности своего ухода из казанской команды.

Ранее сообщалось, что на 20-летнего грузинского футболиста претендуют «Милан», «Ювентус», «Бавария» и другие европейские клубы.

— Все переживают, что ты уйдешь, можешь что-то сказать по поводу своего будущего?

— Еще не знаю, сейчас я еще игрок «Рубина». Играю для «Рубина». Что будет дальше зависит от бога.

— Допускаешь, что это сезон ты можешь начать в «Рубине»?

— Почему нет? Еще не знаю, что будет дальше. Посмотрим, — сказал Кварацхелия.

В сезоне-2020/21 20-летний Хвича Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.