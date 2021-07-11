«Краснодар» перехватил у «Спартака» форварда «Альмерии»

«Краснодар» достиг договоренности по поводу перехода форварда «Альмерии» Умара Садика, информирует Foot Mercato. «Быки» предложили 24-летнему нигерийцу четырехлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро за сезон. Переговоры между клубами пока продолжаются.

Ранее игроком также интересовался «Спартак». По информации As, красно-белые предложили за футболиста 16 миллионов евро плюс бонусы и проценты.

Кроме того, «Айнтрахт» был готов заплатить за форварда 18 миллионов евро плюс бонусы. «Альмерия» просит за Умара 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Садик сыграл за испанский клуб 43 матча, в которых забил 22 мяча и сделал 7 результативных передач. Его контракт с «Альмерией» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.