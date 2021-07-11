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«Краснодар» перехватил у «Спартака» форварда «Альмерии»

13:18
Умар Садик. Фото Maxppp
Умар Садик. Фото Maxppp
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«Краснодар» достиг договоренности по поводу перехода форварда «Альмерии» Умара Садика, информирует Foot Mercato. «Быки» предложили 24-летнему нигерийцу четырехлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро за сезон. Переговоры между клубами пока продолжаются.

Ранее игроком также интересовался «Спартак». По информации As, красно-белые предложили за футболиста 16 миллионов евро плюс бонусы и проценты.

Кроме того, «Айнтрахт» был готов заплатить за форварда 18 миллионов евро плюс бонусы. «Альмерия» просит за Умара 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Садик сыграл за испанский клуб 43 матча, в которых забил 22 мяча и сделал 7 результативных передач. Его контракт с «Альмерией» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.footmercato.net/a5900404405778729143-accord-krasnodar-umar-sadiq

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