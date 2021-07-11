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«Спартак» — о предстоящем матче с «Сочи»: «Как же мы скучали»

15:51
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«Спартак» выложил фото домашнего стадиона «Открытие Банк Арена», на котором состоится матч с «Сочи» в рамках товарищеского турнира.

«Как же мы скучали», — говорится в посте в Twitter.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 11 июля. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Спартак — Сочи

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