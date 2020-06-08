Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном возвращении Вагнера Лав в ЦСКА.

— Хуже от возвращения Вагнера ЦСКА точно не будет, — цитируют «Известия» Мостового. — У нас немного информации о текущих кондициях Лава, но если он стабильно играл за «Коринтианс», то и в нашем чемпионате у него должно получиться. В РПЛ хватает возрастных игроков, которые достойно выглядят. Когда тот же Бранислав Иванович переходил в «Зенит», все думали, что он едет заканчивать, а в итоге он играет на топ-уровне. И еще лет до 40 может спокойно его удерживать. Думаю, и Вагнер справится, а ЦСКА бы еще Мусу вернуть, тогда вообще все отлично будет (смеется).