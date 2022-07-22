Дивеев: «Задача ЦСКА — как можно больше выигрывать»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о целях команды на сезон-2022/23. По мнению 22-летнего россиянина, ставить глобальные задачи пока рано.
«Мы помним, за что должен бороться ЦСКА, и сделаем все, чтобы этого добиться, но глобальные задачи ставить пока рано, — приводит слова Дивеева пресс-служба московского клуба. — Задача ЦСКА — как можно больше выигрывать. Как ни банально это звучит, побольше забивать и поменьше пропускать. Биться на поле. А потом посмотрим, кому как подфартит. Себе бы добавил выигранных единоборств — как верховых, так и внизу. Буду над этим работать».
Также защитник пожелал всем игрокам обходиться без травм.
«Если смотреть по новостям, очень много повреждений было на сборах: Йевтич, кажется, крестообразную связку порвал, Жемалетдинов — ахилл. Смотришь — и страшно становится. Шесть месяцев, год ты можешь пропустить», — сказал он.
В первом туре Российской премьер-лиги армейцы на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве одержали победу над «Уралом» со счетом 2:0. Во втором туре красно-синие примут «Сочи». Матч состоится в субботу, 23 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1