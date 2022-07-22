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Дивеев: «Задача ЦСКА — как можно больше выигрывать»

Дивеев рассказал о целях ЦСКА в нынешнем сезоне
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о целях команды на сезон-2022/23. По мнению 22-летнего россиянина, ставить глобальные задачи пока рано.

«Мы помним, за что должен бороться ЦСКА, и сделаем все, чтобы этого добиться, но глобальные задачи ставить пока рано, — приводит слова Дивеева пресс-служба московского клуба. — Задача ЦСКА — как можно больше выигрывать. Как ни банально это звучит, побольше забивать и поменьше пропускать. Биться на поле. А потом посмотрим, кому как подфартит. Себе бы добавил выигранных единоборств — как верховых, так и внизу. Буду над этим работать».

Также защитник пожелал всем игрокам обходиться без травм.

«Если смотреть по новостям, очень много повреждений было на сборах: Йевтич, кажется, крестообразную связку порвал, Жемалетдинов — ахилл. Смотришь — и страшно становится. Шесть месяцев, год ты можешь пропустить», — сказал он.

В первом туре Российской премьер-лиги армейцы на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве одержали победу над «Уралом» со счетом 2:0. Во втором туре красно-синие примут «Сочи». Матч состоится в субботу, 23 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/igor-diveev-zadacha-kak-mozhno-bolshe-vyigryvat/
Игорь Дивеев
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
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Локомотив – Ростов
 - : -
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