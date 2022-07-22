Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о целях команды на сезон-2022/23. По мнению 22-летнего россиянина, ставить глобальные задачи пока рано.

«Мы помним, за что должен бороться ЦСКА, и сделаем все, чтобы этого добиться, но глобальные задачи ставить пока рано, — приводит слова Дивеева пресс-служба московского клуба. — Задача ЦСКА — как можно больше выигрывать. Как ни банально это звучит, побольше забивать и поменьше пропускать. Биться на поле. А потом посмотрим, кому как подфартит. Себе бы добавил выигранных единоборств — как верховых, так и внизу. Буду над этим работать».

Также защитник пожелал всем игрокам обходиться без травм.

«Если смотреть по новостям, очень много повреждений было на сборах: Йевтич, кажется, крестообразную связку порвал, Жемалетдинов — ахилл. Смотришь — и страшно становится. Шесть месяцев, год ты можешь пропустить», — сказал он.

В первом туре Российской премьер-лиги армейцы на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве одержали победу над «Уралом» со счетом 2:0. Во втором туре красно-синие примут «Сочи». Матч состоится в субботу, 23 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.