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Дисквалификация Гильерме не подлежит апелляции

18:13
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что апелляцию на дисквалификацию голкипера «Локомотива» Гильерме подать нельзя. Вратарь пропустит две игры.

«Мы установили, что первый оскорбительный жест был со стороны Гильерме, когда он подбежал к болельщикам после забитого гола, — сказал Григорьянц. — Он спровоцировал их. Только после этого болельщики начали выкрикивать в его адрес оскорбления и ненормативную лексику. На заседании Гильерме сказал, что оскорбления пошли с самого начала матча.

Это очень сложная ситуация. Почему Гильерме не обратился к судье? Хороший вопрос, ведь по регламенту он мог это сделать. В данном случае стоило поступать по закону. Извинился ли Гильерме за свои действия? Нет. Два матча не подлежат апелляции по статье 94 пункт 6».

Голкипер «Локомотива» Гильерме наказан за поведение на матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0). Вратарь дисквалифицирован на две игры чемпионата.

РФС на заседании рассмотрел поведение Гильерме в матче «Локо» — «Спартак» и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками красно-белых в адрес голкипера.

В 26-м туре «Локомотив» примет «Ростов», а в 27-м столичной команде предстоит на выезде сыграть против «Тамбова».

(Артем Бухаев)

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