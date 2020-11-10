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Худяков заявил, что в «Тамбове» задерживают зарплату из-за коронавируса

05:04
Павел Худяков. Фото ФК "Тамбов".
Павел Худяков. Фото ФК "Тамбов".
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что задержка зарплаты футболистам связана с пандемией коронавируса.

«Речь идет о задержке платежей в связи с ситуацией с коронавирусом во всей нашей стране», — сказал Худяков в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Только из-за этого. Я знаю, что деньги на этот сезон нам подтвердили, они заложены. Я не думаю, что кто-то что-то специально делает. Здесь идет задержка, и все».

«Тамбов» занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков в 14 матчах.

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