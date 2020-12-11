Худяков сообщил, что игроки «Тамбова» будут продолжать бойкотировать матчи

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что игроки клуба будут продолжать бойкотировать матчи РПЛ из-за долгов по зарплате.

Перед матчем 17-го тура чемпионата России «Спартак» — «Тамбов» (5:1) также сообщалось, что футболисты будут игнорировать эту встречу, однако большинство из игроков основного состава попало в заявку.

— Скорее всего, и дальше будет бойкот, потому что руководитель нашего региона на связь не выходит, — цитирует «Коммерсант» Худякова. — Ситуация не меняется.

13 декабря состоится матч 18-го тура Тинькофф РПЛ между «Тамбовом» и «Рубином». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Задолженность клуба по заработной плате в период с сентября по октябрь 2020 года составляет 117 984 534,72 рублей. Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по статье, предусмотренной ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права»).