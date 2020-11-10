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«Хорошая школа, «Челси». «Урал» выложил падение Мозеса и отметил лондонский клуб

13:52
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«Урал» опубликовал в Twitter видео с падением полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.

После этого падения в ворота «Урала» был назначен пенальти.

«Хорошая школа, «Челси», — подписала видео пресс-служба екатеринбургского клуба.

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