«Хорошая школа, «Челси». «Урал» выложил падение Мозеса и отметил лондонский клуб

«Урал» опубликовал в Twitter видео с падением полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.

После этого падения в ворота «Урала» был назначен пенальти.

«Хорошая школа, «Челси», — подписала видео пресс-служба екатеринбургского клуба.