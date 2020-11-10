«Хорошая школа, «Челси». «Урал» выложил падение Мозеса и отметил лондонский клуб
13:52
«Урал» опубликовал в Twitter видео с падением полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.
После этого падения в ворота «Урала» был назначен пенальти.
«Хорошая школа, «Челси», — подписала видео пресс-служба екатеринбургского клуба.
Good school, @ChelseaFC ? pic.twitter.com/Kvo4GVcsx1— ФК Урал (@FCURAL) November 10, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи