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Хавбек «Ростова» Байрамян — о Сперцяне: «Он готов к переходу в Европу и доказывает это игрой»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о возможном переходе своего партнера по сборной Армении и хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских чемпионатов.

— Готов ли Сперцян к переходу в Европу? Говорят, что есть интерес к нему.

— Конечно, готов. Он доказывает это игрой. А когда перейдет — решать ему. Я считаю, что Сперцяну надо пробовать себя в сильном чемпионате, например в топ-5.

Ранее сообщалось, что 22-летним Сперцяном интересуются «Фиорентина» и ПСВ.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Хорен Байрамян
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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4.03 16:30
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5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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