Хавбек «Ростова» Байрамян — о Сперцяне: «Он готов к переходу в Европу и доказывает это игрой»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о возможном переходе своего партнера по сборной Армении и хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских чемпионатов.

— Готов ли Сперцян к переходу в Европу? Говорят, что есть интерес к нему.

— Конечно, готов. Он доказывает это игрой. А когда перейдет — решать ему. Я считаю, что Сперцяну надо пробовать себя в сильном чемпионате, например в топ-5.

Ранее сообщалось, что 22-летним Сперцяном интересуются «Фиорентина» и ПСВ.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.