Динияр Билялетдинов: «Система ВАР еще не отлажена. Может, со временем подкрутят»

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал работу ВАР в футболе.

«Мы пока, мне кажется, еще не отладили систему объяснения каких-то решений судей и ВАР. В том числе, чтобы общественность понимала, что происходит. Может, со временем это все подкрутят, настроят, но пока какого-то заметного улучшения не наблюдается», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

В России ВАР начал использоваться с 1/2 финала Кубка России в сезоне-2018/19. Впервые арбитр воспользовался им в матче «Урал» — «Арсенал». С начала сезона-2019/20 ВАР начал использоваться в чемпионате России.