Агент Гарсия рассказал о текущей форме Педро

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы вингера «Зенита» Педро, рассказал о форме своего клиента перед возобновлением текущего сезона РПЛ.

«Педро полностью готов к возобновлению чемпионата России. Ему не терпится помочь «Зениту» выиграть РПЛ. Мои ожидания от него? Хочу, чтобы он играл в основе», — заявил Гарсия «ВсеПроСпорт».

Педро присоединится к «Зениту» в течение текущей недели. На молодежном чемпионате Южной Америки он завоевал титул в составе сборной Бразилии, будучи капитаном команды.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место с 39 очками, деля его с «Краснодаром».