«Холоп» и «Спартак». Что рекомендует посмотреть Кокорин

Российские футболисты поделились своими советами, чем можно заняться во время карантина.

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин посоветовал фильм «Холоп», сериал «Спартак: Кровь и песок», книгу «Граф Монте-Кристо», YouTube-шоу «КраСава», песни Егора Крида, а в качестве хобби — «играть в футбол дома, если не жалко предметов».

Зелимхан Бакаев, «Спартак»: фильм «Гладиатор», сериал «Острые козырьки», книга «Из тьмы веков», YouTube-канал «Спартака», а также изучение иностранных языков.

Александр Ерохин, «Зенит»: фильм «Остров проклятых», сериал «Мир Дикого Запада», книга «Три товарища», YouTube-канал Антона Птушкина, песни группы «Звери».

Владимир Обухов, «Тамбов»: фильм «Гнев», сериал «Во все тяжкие», книга «Шантарам», YouTube-шоу «Вдудь», песни Kygo.

Вячеслав Кротов, «Уфа»: фильм «Джентльмены», сериал «Власть в ночном городе», книга «Khabibtime», YouTube-шоу «Топлес», песни Skepta.

Полный список рекомендаций — на сайте РПЛ.