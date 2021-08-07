«Спартак» второй раз за три года проиграл дебютанту лиги

«Спартак» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле проиграл новичку лиги «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2.

Волжане стали шестой командой, которой удалось начать с победы противостояние с красно-белыми в высшем дивизионе. В 1990-х первые одолеть спартаковцев получилось у «Зенита» — 1992 и «Балтики» — 1996, а в XXI веке у «Рубина» — 2003, «Химок» — 2007 и «Тамбова» двухлетней давности. Любопытно, что тремя командами из шести руководили легенды «Зенита» — Вячеслав Мельников, Владимир Казаченок и Александр Кержаков.

Команды, которым «Спартак» проиграл первый матч в чемпионатах России

Дата Соперник Тренер соперника Счет Голы 14.05.1992 Зенит (г) Вячеслав Мельников 0:2 Кулик, О.Дмитриев 10.03.1996 Балтика (г) Леонид Ткаченко 0:1 Липко, в свои ворота 31.05.2003 Рубин (г) Курбан Бердыев 0:1 Новотны 25.05.2007 Химки (г) Владимир Казаченок 0:3 Широков, Архипов, Йованович 27.07.2019 Тамбов (г) Александр Григорян 0:2 Гогуа, Таказов 07.08.2021 Нижний Новгород (д) Александр Кержаков 1:2 Понсе — Гоцук, Козлов

Красно-белые впервые в истории чемпионата России проиграли команде из Нижнего Новгорода. Ранее спартаковцы четырежды позволили зацепить ничью «Локомотиву» и однажды — «Волге». При этом единственная потеря очков в Москве случилась в июне 1999 года, когда на дубль Дмитрия Вязьмикина ответили Виктор Булатов и Сергей Юран.

Матчи, в которых команды из Нижнего Новгорода не проигрывали «Спартаку»

Дата Команда Тренер Счет Голы 08.04.1992 Локомотив НН Валерий Овчинников 0:0 - 11.08.1993 Локомотив НН Валерий Овчинников 0:0 - 15.09.1996 Локомотив НН Валерий Овчинников 1:1 Гецко — Цымбаларь 13.06.1999 Локомотив НН Валерий Овчинников 2:2 Вязьмикин-2 — Юран, Булатов 17.11.2012 Волга Гаджи Гаджиев 1:1 Салугин — Д.Комбаров 07.08.2021 Нижний Новгород Александр Кержаков 2:1 Гоцук, Козлов — Понсе

Команда Александра Кержакова стартовала в премьер-лиге с семи очков в трех турах. Ранее только двум абсолютным дебютантам удавалось продемонстрировать аналогичный результат. В 1999 году так начал турнир «Сатурн», а в 2001-м — «Сокол». Любопытно, что тренеры всех трех команд имеют отношение к ЧМ-2002. Сергей Павлов и Александр Корешков входили тренерский штаб Олега Романцева на турнире, а Александр Кержаков участвовал в чемпионате, как игрок.

Лучшие три тура команд-дебютантов высшего дивизиона