«Спартак» второй раз за три года проиграл дебютанту лиги
«Спартак» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле проиграл новичку лиги «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2.
Волжане стали шестой командой, которой удалось начать с победы противостояние с красно-белыми в высшем дивизионе. В 1990-х первые одолеть спартаковцев получилось у «Зенита» — 1992 и «Балтики» — 1996, а в XXI веке у «Рубина» — 2003, «Химок» — 2007 и «Тамбова» двухлетней давности. Любопытно, что тремя командами из шести руководили легенды «Зенита» — Вячеслав Мельников, Владимир Казаченок и Александр Кержаков.
Команды, которым «Спартак» проиграл первый матч в чемпионатах России
|
Дата
|
Соперник
|
Тренер соперника
|
Счет
|
Голы
|
14.05.1992
|
Зенит (г)
|
Вячеслав Мельников
|
0:2
|
Кулик, О.Дмитриев
|
10.03.1996
|
Балтика (г)
|
Леонид Ткаченко
|
0:1
|
Липко, в свои ворота
|
31.05.2003
|
Рубин (г)
|
Курбан Бердыев
|
0:1
|
Новотны
|
25.05.2007
|
Химки (г)
|
Владимир Казаченок
|
0:3
|
Широков, Архипов, Йованович
|
27.07.2019
|
Тамбов (г)
|
Александр Григорян
|
0:2
|
Гогуа, Таказов
|
07.08.2021
|
Нижний Новгород (д)
|
Александр Кержаков
|
1:2
|
Понсе — Гоцук, Козлов
Красно-белые впервые в истории чемпионата России проиграли команде из Нижнего Новгорода. Ранее спартаковцы четырежды позволили зацепить ничью «Локомотиву» и однажды — «Волге». При этом единственная потеря очков в Москве случилась в июне 1999 года, когда на дубль Дмитрия Вязьмикина ответили Виктор Булатов и Сергей Юран.
Матчи, в которых команды из Нижнего Новгорода не проигрывали «Спартаку»
|
Дата
|
Команда
|
Тренер
|
Счет
|
Голы
|
08.04.1992
|
Локомотив НН
|
Валерий Овчинников
|
0:0
|
-
|
11.08.1993
|
Локомотив НН
|
Валерий Овчинников
|
0:0
|
-
|
15.09.1996
|
Локомотив НН
|
Валерий Овчинников
|
1:1
|
Гецко — Цымбаларь
|
13.06.1999
|
Локомотив НН
|
Валерий Овчинников
|
2:2
|
Вязьмикин-2 — Юран, Булатов
|
17.11.2012
|
Волга
|
Гаджи Гаджиев
|
1:1
|
Салугин — Д.Комбаров
|
07.08.2021
|
Нижний Новгород
|
Александр Кержаков
|
2:1
|
Гоцук, Козлов — Понсе
Команда Александра Кержакова стартовала в премьер-лиге с семи очков в трех турах. Ранее только двум абсолютным дебютантам удавалось продемонстрировать аналогичный результат. В 1999 году так начал турнир «Сатурн», а в 2001-м — «Сокол». Любопытно, что тренеры всех трех команд имеют отношение к ЧМ-2002. Сергей Павлов и Александр Корешков входили тренерский штаб Олега Романцева на турнире, а Александр Кержаков участвовал в чемпионате, как игрок.
Лучшие три тура команд-дебютантов высшего дивизиона
|
Сезон
|
Команда
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1999
|
Сатурн
|
Сергей Павлов
|
2
|
1
|
0
|
5-1
|
7
|
2021/22
|
Нижний Новгород
|
Александр Кержаков
|
2
|
1
|
0
|
4-2
|
7
|
2001
|
Сокол
|
Александр Корешков
|
2
|
1
|
0
|
3-1
|
7
|
2011/12
|
Волга
|
Омари Тетрадзе
|
2
|
0
|
1
|
5-1
|
6
|
2000
|
Анжи
|
Гаджи Гаджиев
|
2
|
0
|
1
|
4-3
|
6
|
2011/12
|
Краснодар
|
Славолюб Муслин
|
1
|
2
|
0
|
3-1
|
5
|
1993
|
Луч
|
Александр Ивченко
|
1
|
2
|
0
|
1-0
|
5
|
2004
|
Амкар
|
Сергей Оборин
|
1
|
2
|
0
|
1-0
|
5
|
2006
|
Спартак Нч
|
Юрий Красножан
|
1
|
1
|
1
|
5-5
|
4
|
1996
|
Балтика
|
Леонид Ткаченко
|
1
|
1
|
1
|
2-3
|
4
|
2003
|
Рубин
|
Курбан Бердыев
|
1
|
1
|
1
|
1-4
|
4
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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