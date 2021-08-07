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«Спартак» второй раз за три года проиграл дебютанту лиги

23:03
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«Спартак» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле проиграл новичку лиги «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2.

Волжане стали шестой командой, которой удалось начать с победы противостояние с красно-белыми в высшем дивизионе. В 1990-х первые одолеть спартаковцев получилось у «Зенита» — 1992 и «Балтики» — 1996, а в XXI веке у «Рубина» — 2003, «Химок» — 2007 и «Тамбова» двухлетней давности. Любопытно, что тремя командами из шести руководили легенды «Зенита» — Вячеслав Мельников, Владимир Казаченок и Александр Кержаков.

Команды, которым «Спартак» проиграл первый матч в чемпионатах России

Дата

Соперник

Тренер соперника

Счет

Голы

14.05.1992

Зенит (г)

Вячеслав Мельников

0:2

Кулик, О.Дмитриев

10.03.1996

Балтика (г)

Леонид Ткаченко

0:1

Липко, в свои ворота

31.05.2003

Рубин (г)

Курбан Бердыев

0:1

Новотны

25.05.2007

Химки (г)

Владимир Казаченок

0:3

Широков, Архипов, Йованович

27.07.2019

Тамбов (г)

Александр Григорян

0:2

Гогуа, Таказов

07.08.2021

Нижний Новгород (д)

Александр Кержаков

1:2

Понсе — Гоцук, Козлов

Красно-белые впервые в истории чемпионата России проиграли команде из Нижнего Новгорода. Ранее спартаковцы четырежды позволили зацепить ничью «Локомотиву» и однажды — «Волге». При этом единственная потеря очков в Москве случилась в июне 1999 года, когда на дубль Дмитрия Вязьмикина ответили Виктор Булатов и Сергей Юран.

Матчи, в которых команды из Нижнего Новгорода не проигрывали «Спартаку»

Дата

Команда

Тренер

Счет

Голы

08.04.1992

Локомотив НН

Валерий Овчинников

0:0

-

11.08.1993

Локомотив НН

Валерий Овчинников

0:0

-

15.09.1996

Локомотив НН

Валерий Овчинников

1:1

Гецко — Цымбаларь

13.06.1999

Локомотив НН

Валерий Овчинников

2:2

Вязьмикин-2 — Юран, Булатов

17.11.2012

Волга

Гаджи Гаджиев

1:1

Салугин — Д.Комбаров

07.08.2021

Нижний Новгород

Александр Кержаков

2:1

Гоцук, Козлов — Понсе

Команда Александра Кержакова стартовала в премьер-лиге с семи очков в трех турах. Ранее только двум абсолютным дебютантам удавалось продемонстрировать аналогичный результат. В 1999 году так начал турнир «Сатурн», а в 2001-м — «Сокол». Любопытно, что тренеры всех трех команд имеют отношение к ЧМ-2002. Сергей Павлов и Александр Корешков входили тренерский штаб Олега Романцева на турнире, а Александр Кержаков участвовал в чемпионате, как игрок.

Лучшие три тура команд-дебютантов высшего дивизиона

Сезон

Команда

Тренер

В

Н

П

М

О

1999

Сатурн

Сергей Павлов

2

1

0

5-1

7

2021/22

Нижний Новгород

Александр Кержаков

2

1

0

4-2

7

2001

Сокол

Александр Корешков

2

1

0

3-1

7

2011/12

Волга

Омари Тетрадзе

2

0

1

5-1

6

2000

Анжи

Гаджи Гаджиев

2

0

1

4-3

6

2011/12

Краснодар

Славолюб Муслин

1

2

0

3-1

5

1993

Луч

Александр Ивченко

1

2

0

1-0

5

2004

Амкар

Сергей Оборин

1

2

0

1-0

5

2006

Спартак Нч

Юрий Красножан

1

1

1

5-5

4

1996

Балтика

Леонид Ткаченко

1

1

1

2-3

4

2003

Рубин

Курбан Бердыев

1

1

1

1-4

4

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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