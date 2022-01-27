Хохлов прокомментировал слова Гильермо Варелы в адрес «Динамо»

Хохлов высказался по поводу слов Варелы в адрес «Динамо» касаемо его заражения коронавирусом

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался по поводу ситуации с защитником бело-голубых Гильермо Варелой, который ранее сказал, что клуб скрывал информацию о его болезни коронавирусом.

«Мне кажется, клубы за этим должны следить и следят. У нас, как обычно бывает, могут неправильно трактовать слова игрока. Нужно дождаться официального заявления, чтобы что-то комментировать.

Не думаю, что клуб будет скрывать, поскольку все довольно строго следят за этим. Надо дождаться официальной версии «Динамо», — цитирует Хохлова «РБ-Спорт».

Ранее защитник «Динамо» Гильермо Варела заявил, что клуб скрывал информацию о том, что он заразился коронавирусом в ноябре 2021 года.

Варела пропустит два ближайших матча сборной Уругвая в рамках южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Уругвайцам предстоит выездная игра с Парагваем (28 января) и домашняя встреча с Венесуэлой (2 февраля).