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Хохлов прокомментировал слова Гильермо Варелы в адрес «Динамо»

Хохлов высказался по поводу слов Варелы в адрес «Динамо» касаемо его заражения коронавирусом
Виктория Кравченко

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался по поводу ситуации с защитником бело-голубых Гильермо Варелой, который ранее сказал, что клуб скрывал информацию о его болезни коронавирусом.

«Мне кажется, клубы за этим должны следить и следят. У нас, как обычно бывает, могут неправильно трактовать слова игрока. Нужно дождаться официального заявления, чтобы что-то комментировать.

Не думаю, что клуб будет скрывать, поскольку все довольно строго следят за этим. Надо дождаться официальной версии «Динамо», — цитирует Хохлова «РБ-Спорт».

Ранее защитник «Динамо» Гильермо Варела заявил, что клуб скрывал информацию о том, что он заразился коронавирусом в ноябре 2021 года.

Варела пропустит два ближайших матча сборной Уругвая в рамках южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Уругвайцам предстоит выездная игра с Парагваем (28 января) и домашняя встреча с Венесуэлой (2 февраля).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-hohlov-chtoby-govorit-o-sokry-tii-zabolevshih-koronavirusom-nuzhna-dokazatel-naya-baza/
Дмитрий Хохлов
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