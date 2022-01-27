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«Зенит» решил наказать Азмуна". Ветеран ЦСКА — о решении клуба не отпускать игрока в сборную

Владимир Пономарев прокомментировал на информацию о том, что «Зенит» не отпустил нападающего Азмуна в сборную Ирана
Мария Куцубеева
Корреспондент

Ветеран ЦСКА Пономарев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему «Зенит» не отпустил нападающего Сердара Азмуна в расположение сборной Ирана.

«У ЦСКА тоже недавно произошла подобная ситуация. Я не знаю, как ФИФА будет реагировать на такие случаи. Клуб может сказать, что игрок не находится в форме или травмирован. В таком случае их не будут штрафовать. Также возможен вариант, что «Зенит» решил наказать Азмуна за недавнюю ситуацию с «Байером». Игрок не имеет право покидать расположение команды без предупреждения руководства. Правильно сделают, если накажут Сердара за такой поступок», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее, 22 января стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года и начнет выступать за немецкую команду после сезона-2021/22. Позднее сообщалось, что футболист сдал положительный тест на коронавирус, а «Зенит» может оштрафовать форварда и перевести его в дубль за нарушение медицинского регламента.

Сердар Азмун
ФК Зенит
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