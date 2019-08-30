Хохлов оценил закономерность нулевой ничьей «Динамо» с «Крыльями Советов»
22:20
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 8-го тура с «Крыльями Советов» (0:0) заявил, что результат закономерен, так как для побед необходимы забитые голы.
— 0:0 — закономерный счет, — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Чтобы побеждать, нужно забивать. Если бы мы забили, то выиграли. Но нам, увы, не хватило точности. Шиманьски выходил свежий с хорошим дриблингом. А задачей Панченко было открываться и забивать.
Работа по трансферам будет продолжаться, пока открыто трансферное окно.
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