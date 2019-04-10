"Хочу, чтобы они вернулись по-мужски и с покаянием". Боярский - о Кокорине и Мамаеве

Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что хочет возвращения в спорт форварда петербуржцев Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Он также добавил, что футболисты смогут реабилитировать себя хорошей игрой.

- Обидно безумно за парней. Очень жаль. Думаю, что СМИ сделали все возможное, чтобы показать всей стране проблему, которая существвовал всегда: пацанская недальновидность, - сказал Боярский в интервью youtube-каналу LOOKYANOV. - Так сложилась ситуация, что эта мужская обычная потасовка стала лакмусовой бумажкой в отношении спортсменов и зрителей. Портить им жизнь в дальнейшем - это перебор.

Во многих видах спорта существуют нелицеприятные инциденты. Мужики поцапались, были нетрезвыми. Все это ужасно, усугубляет только. Я сам неоднократно защищался и нападал, но на уровне двора. Это мужские разборки должны быть, а не общественные. Все правильно - нужно наказать, ведь нельзя так делать, но есть момент остановки.

Реабилитировать они себя могут только достойной игрой. Это сразу снимет с них вину. Хотел бы, чтобы они вернулись по-мужски и с покаянием, а затем доказали свою состоятельность.

Д’Артаньян бы заколол Кокорина на дуэли? Нет, за что? За то, что он вместо шпаги взял стул? Я тоже взял бы стул - подрались бы стульями.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live