Новичок «Спартака» Абена обратился к болельщикам команды

Защитник «Спартака» Миенти Абена обратился к болельщикам красно-белых.

«Спартак» объявил о переходе Абены 16 августа. 29-летний суринамец подписал контракт до 2026 года.

«Привет, фанаты «Спартака». Меня зовут Миенти Абена. Я на домашнем стадионе. Я очень хочу играть за «Спартак»! Надеюсь, увидеть вас уже скоро. До встречи!» — сказал Абена в видео, которое опубликовала пресс-служба красно-белых.

В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.