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Сегодня, 14:55

Новичок «Спартака» Абена обратился к болельщикам команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Миенти Абена обратился к болельщикам красно-белых.

«Спартак» объявил о переходе Абены 16 августа. 29-летний суринамец подписал контракт до 2026 года.

«Привет, фанаты «Спартака». Меня зовут Миенти Абена. Я на домашнем стадионе. Я очень хочу играть за «Спартак»! Надеюсь, увидеть вас уже скоро. До встречи!» — сказал Абена в видео, которое опубликовала пресс-служба красно-белых.

В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
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Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
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 - : -
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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Динамо

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И К Ж
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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