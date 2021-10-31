«Химки» — «Урал»: в ворота гостей дважды не назначен пенальти. Судья прав?
На 27-й и 37-й минутах матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Урал» арбитр Павел Кукуян дважды правильно не наказал гостей 11-метровым ударом.
В первом эпизоде мяч попал одному из игроков «Урала» в кисть правой руки, которая находилась в естественном положении.
Во втором Иван Кузьмичев грудью парировал опасный удар по воротам. Оснований для назначения пенальти в обоих случаях не было.
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