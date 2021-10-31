Газизов отметил самоотдачу игроков «Уфы» в матче с «Ахматом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил игру команды в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0).
«Победа всегда придает уверенности, но мы, в принципе, в последних играх с «Рубином» (1:1) и «Краснодаром» (1:1) выглядели нормально, но пропускали такие необязательные мячи, — цитирует Газизова ТАСС. — В этом матче удалось забить и удержать преимущество. В последних трех играх пять очков — это хороший результат.
Понравилась самоотдача футболистов. Первый тайм не очень выдался для команды, но, наверное, эта была скованность, потому что очковый багаж небольшой. Команда нервничает, ребята нервничают. Думаю, что эта победа придаст нам уверенности".
Единственный мяч в этой игре забил Гамид Агаларов.
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