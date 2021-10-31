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Газизов отметил самоотдачу игроков «Уфы» в матче с «Ахматом»

19:41
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил игру команды в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0).

«Победа всегда придает уверенности, но мы, в принципе, в последних играх с «Рубином» (1:1) и «Краснодаром» (1:1) выглядели нормально, но пропускали такие необязательные мячи, — цитирует Газизова ТАСС. — В этом матче удалось забить и удержать преимущество. В последних трех играх пять очков — это хороший результат.

Понравилась самоотдача футболистов. Первый тайм не очень выдался для команды, но, наверное, эта была скованность, потому что очковый багаж небольшой. Команда нервничает, ребята нервничают. Думаю, что эта победа придаст нам уверенности".

Единственный мяч в этой игре забил Гамид Агаларов.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

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Ф2 (1.0)

15%

1.69

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12812477

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Евгений Петров все материалы автора

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