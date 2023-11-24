Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА и «Динамо» в 16-м туре РПЛ
Стали известны арбитры и инспекторы, назначенные на матчи 16-го тура чемпионата России.
Центральную встречу тура между ЦСКА и «Динамо» обслужит Сергей Карасев.
После 15 туров чемпионата России возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», набрав 32 очка, вторым идет «Зенит» с 30 баллами. Далее расположились «Динамо» (25), «Крылья Советов» (25) и ЦСКА (25). Полную турнирную таблицу смотрите здесь.
25 ноября (суббота)
«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Виктор Кулагин.
«Зенит» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.
ЦСКА — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гончар.
«Балтика» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мартынов.
26 ноября (воскресенье)
«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Веретешкин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Александр Гвардис.
«Урал» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Олег Соколов.
«Рубин» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — «Пари НН»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Алексей Стипиди; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Александр Колобаев.
Кто станет чемпионом? Кто вылетит? Кто в стыках? РПЛ давно не была настолько загадочной
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3