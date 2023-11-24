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Судейство

Сегодня, 12:12

Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА и «Динамо» в 16-м туре РПЛ

Виктория Кравченко
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны арбитры и инспекторы, назначенные на матчи 16-го тура чемпионата России.

Центральную встречу тура между ЦСКА и «Динамо» обслужит Сергей Карасев.

После 15 туров чемпионата России возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», набрав 32 очка, вторым идет «Зенит» с 30 баллами. Далее расположились «Динамо» (25), «Крылья Советов» (25) и ЦСКА (25). Полную турнирную таблицу смотрите здесь.

25 ноября (суббота)

«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Виктор Кулагин.

«Зенит» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.

ЦСКА — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гончар.

«Балтика» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мартынов.

26 ноября (воскресенье)

«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Веретешкин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Александр Гвардис.

«Урал» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Олег Соколов.

«Рубин» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Пари НН»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Алексей Стипиди; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Александр Колобаев.

Кто станет чемпионом? Кто вылетит? Кто в стыках? РПЛ давно не была настолько загадочной

Источник: https://premierliga.ru/
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 11 1 3
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