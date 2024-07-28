«Химки» — «Спартак»: Угальде забил первый гол в РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде удвоил преимущество красно-белых в матче второго тура РПЛ против «Химок» — 2:0.

Футболист отметился голом на 55-й минуте. Это его первый гол в РПЛ.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.