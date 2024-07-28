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«Химки» — «Спартак»: Угальде забил первый гол в РПЛ

Виктория Кравченко
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде удвоил преимущество красно-белых в матче второго тура РПЛ против «Химок» — 2:0.

Футболист отметился голом на 55-й минуте. Это его первый гол в РПЛ.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
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12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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