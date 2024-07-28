«Химки» — «Спартак»: исправлена вторая ошибка Казарцева — в пользу гостей назначен пенальти

На 45+5-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Химки» — «Спартак» судья Василий Казарцев совершил вторую ключевую ошибку, не назначив пенальти в пользу красно-белых. Он неверно оценил единоборство Петара Голубовича с Манфредом Угальде. Защитник подмосковной команды правой ногой поставил сопернику «шлагбаум» и с фолом остановил его проход. Однако рефери не зафиксировал нарушение правил.

Скриншот трансляции.

Скриншот трансляции.

Во второй раз в игре в действия судьи вмешался видеоарбитр (ВАР) Алексей Сухой. Казарцев снова посмотрел повторы на мониторе, на 45+8-й минуте изменил свое решение и объявил о наказании Голубовича пенальти. Это восьмое вмешательство ВАР в чемпионате, после которого изменено решение рефери.

Скриншот трансляции.

При выполнении пенальти вратарь «Химок» Игорь Обухов, парируя удар, не нарушил процедуру выполнения 11-метрового. Повторный удар был правильно не назначен.