Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:01

Главный тренер «Химок» Артига: «В первом тайме со «Спартаком» показали, что конкурентоспособны в РПЛ»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Химок» Франк Артига объяснил поражение своей команды в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

— Конечно, мы не довольны результатом. Нужно сделать анализ матча. Мы считаем, что «Спартак» достойный соперник. Самое главное — какой урок мы внесем после этой игры. Игра «Спартаком» — это шаг вперед.

— Вы доволены судейством?

— Даже секунду не хочу терять на разговор о судействе. Безусловно, он поменял ход игры, но мы не будет об этом сейчас говорить.

— У вас домашняя серия игр с топ-командами в августе. По игре со «Спартаком» можно найти что-то позитивное?

— В первом тайме мы показали, что конкурентоспособны в этой лиге. Было много моментов, но, к сожалению, «Спартак» выходил в дуэлях победителем. Но можно сделать вывод, что в следующих играх мы способны забрать очки ЦСКА или «Зенита», проанализировав эту игру со «Спартаком».

— Барко забил со штрафного. Впечатлил его удар?

— Правда, что мы хорошо играли в первой тайме. Но за пять минут я увидел, как хорошо может действовать Барко. После пропущенного гола команде было тяжело собраться и хорошо играть дальше. В конце мы действовали не очень слаженно, но я все равно горжусь своей командой. В следующем матче мы возьмем очки, — сказал Артига на пресс-конференции.

После двух туров чемпионата России у «Химок» 1 очко, красно-белые набрали 3 балла. 5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Франк Артига
1
Читайте также
Теннисисты пожаловались на погоду в Париже и правила Олимпиады
Южный Судан начал олимпийский турнир по баскетболу с победы
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
Чалова готовы продать, а Личка обвинил игроков в желании выпить «пива с колбасой»
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Вера заявил, что гол Барко со штрафного выбил «Химки» из колеи
Станкович — о Соболеве: «Насколько это потеря для нас? Я доволен Угальде»
Станкович: «Не вижу Барко на позиции вингера»
Угальде: «Счастлив забить первый гол в РПЛ»
Глушенков стал третьим игроком «Зенита» в XXI веке, забившим в первых двух матчах в РПЛ
Камоцци: «Матч с «Химками» может стать началом для новых побед «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Станкович: «Не вижу Барко на позиции вингера»

Станкович — о Соболеве: «Насколько это потеря для нас? Я доволен Угальде»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
12
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 1 : 3
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости