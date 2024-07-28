Главный тренер «Химок» Артига: «В первом тайме со «Спартаком» показали, что конкурентоспособны в РПЛ»
Главный тренер «Химок» Франк Артига объяснил поражение своей команды в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).
— Конечно, мы не довольны результатом. Нужно сделать анализ матча. Мы считаем, что «Спартак» достойный соперник. Самое главное — какой урок мы внесем после этой игры. Игра «Спартаком» — это шаг вперед.
— Вы доволены судейством?
— Даже секунду не хочу терять на разговор о судействе. Безусловно, он поменял ход игры, но мы не будет об этом сейчас говорить.
— У вас домашняя серия игр с топ-командами в августе. По игре со «Спартаком» можно найти что-то позитивное?
— В первом тайме мы показали, что конкурентоспособны в этой лиге. Было много моментов, но, к сожалению, «Спартак» выходил в дуэлях победителем. Но можно сделать вывод, что в следующих играх мы способны забрать очки ЦСКА или «Зенита», проанализировав эту игру со «Спартаком».
— Барко забил со штрафного. Впечатлил его удар?
— Правда, что мы хорошо играли в первой тайме. Но за пять минут я увидел, как хорошо может действовать Барко. После пропущенного гола команде было тяжело собраться и хорошо играть дальше. В конце мы действовали не очень слаженно, но я все равно горжусь своей командой. В следующем матче мы возьмем очки, — сказал Артига на пресс-конференции.
После двух туров чемпионата России у «Химок» 1 очко, красно-белые набрали 3 балла. 5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
8
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|1 : 3
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0