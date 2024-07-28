Станкович: «Не вижу Барко на позиции вингера»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович в ходе пресс-конференции после матча 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1) ответил на вопрос о позиции новичка команды Эсекьеля Барко.

«На какой позиции должен играть Барко? Честно говоря, не вижу его на позиции вингера. Он взрывной футболист с правильным характером и харизмой. Футболист креативный, который может играть на смене ритма. Сегодня он нам это продемонстрировал», — сказал тренер.

Игра с подмосковным клубом стала дебютной для 25-летнего аргентинца в РПЛ. Барко забил первый гол в матче прямым ударом со штрафного. Аргентинский полузащитник перешел в «Спартак» из «Ривет Плейта» за 14 миллионов евро, его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2023/24 игрок провел 25 матчей в чемпионате Аргентины, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.