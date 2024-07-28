Станкович — о Соболеве: «Насколько это потеря для нас? Я доволен Угальде»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович в ходе пресс-конференции после матча 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1) отказался комментировать ситуацию с отстранением нападающего Александра Соболева.

«Клуб уже сделал официальное заявление на этот счет. Я же хочу комментировать только игру и футболистов в команде. Насколько это потеря для нас? Я доволен Угальде, он забил гол», — заявил сербский тренер.

23 июля стало известно об отстранении Соболева от тренировок с основным составом команды, об этом объявил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.