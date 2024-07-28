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Станкович — о Соболеве: «Насколько это потеря для нас? Я доволен Угальде»

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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович в ходе пресс-конференции после матча 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1) отказался комментировать ситуацию с отстранением нападающего Александра Соболева.

«Клуб уже сделал официальное заявление на этот счет. Я же хочу комментировать только игру и футболистов в команде. Насколько это потеря для нас? Я доволен Угальде, он забил гол», — заявил сербский тренер.

23 июля стало известно об отстранении Соболева от тренировок с основным составом команды, об этом объявил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.

Александр Соболев
Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
12
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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27.07 17:30
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