«Химки» — «Рубин»: Шатов вернулся в состав казанцев после отравления
Стали известны составы «Химок» и «Рубина» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе казанцев с первых минут появится полузащитник Олег Шатов, пропустивший встречу прошлого тура с тульским «Арсеналом» из-за пищевого отравления.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Дядюн, Алиев.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Игнатьев.
Запасные: Ив. Коновалов, Меркулов, Иг. Коновалов, Зуев, Макаров, Климов, Косарев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.