«Химки» — «Рубин»: ничья после первого тайма

«Химки» и «Рубин» обменялись голами в первом тайме матча 29-го тура чемпионата России — 1:1.

Первый гол в игре забил Антон Заболотный на 9-й минуте. На 12-й минуте Мирлинд Даку сравнял счет. В концовке тайма Даку не смог реализовать пенальти.

Встреча проходит на «Арене Химки» в Подмосковье.

«Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Химки» находятся на 12-м месте с 26 баллами.