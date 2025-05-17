«Химки» — «Рубин»: ассистент судье не помог. Их ошибку исправил ВАР

На 40-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Химки» — «Рубин» судья Рафаэль Шафеев ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей, а первый ассистент Адлан Хатуев не помог ему исправить неверное решение.

В их действия вмешались видеоассистенты Артур Федоров и Евгений Буланов — только после этого и просмотра видеоповторов рефери указал на 11-метровую отметку.

Шафеев и Хатуев не увидели или неверно оценили действия Александра Филина, который в своей штрафной площади нарушил правила, дважды ударив по ногам Дмитрия Кабутова.

Это уже 118-е вмешательство видеоарбитров в 226 матчах чемпионата. То есть такое происходит в среднем в каждой второй игре. Это плохой показатель — слишком часто приходится исправлять неверные решения судей.