Барриос хочет остаться в «Зените», несмотря на интерес из Южной Америки и стран Персидского залива

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клубов из Южной Америки к футболисту. 17 мая об этом сообщил Еврофутбол.ру.

«Это правда, Вильмаром интересуются не только южноамериканские команды, но и команды из региона Персидского залива. Однако он счастлив в Санкт-Петербурге и хочет выиграть с «Зенитом» еще больше трофеев», — сказал Поссо «СЭ».

Контракт 31-летнего Барриоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Колумбиец выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. В сезоне-2024/25 он провел 34 матча за «Зенит» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.