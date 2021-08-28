Ринат Билялетдинов — о возвращении Тедеско в «Спартак»: «Думаю, что это вброс»

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном возвращении немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака».

«Я думаю, что это вброс. Умышленный вброс от заинтересованных сторон, пообсуждать. Но я считаю, что это не соответствует действительности. Даже если такие предварительные мысли кто-то высказал, вбросил вслух, но я не думаю, что так легко им будет. Что мешало, когда он был в «Спартаке»? Что поменялось? Значит, полгода назад были те же проблемы, и вдруг они исчезнут? Такого не бывает. А сумел бы или нет [вывести команду из кризиса] вытекает опять же — что мешало сделать?

Тедеско ничего не сделает, ему нужно время. И эмоции, сколько ты не прыгай, не бегай вдоль поля, играть все равно будут другие люди. Да, заряд энергии можно передать. Все же Витория немножко другой, он спокойный, и это тоже хорошо. И то, и другое хорошо, но все хорошо в меру. Поэтому здесь какого-то нового специалиста искать?

Но сейчас сдвижка будет на то, чтобы в еврокубках повыше забраться. Но опять же, нужна игра. Может хоть что-то проснется в голове у игроков, пробудится вернее», — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

35-летний Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и попала в квалификацию Лиги чемпионов.