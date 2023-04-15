«Химки» подали жалобу на удаление Талалаева в матче с «Крыльями Советов»

По информации «СЭ», «Химки» официально оспорили правомерность удаления главного тренера Андрея Талалаева в конце матча 23-го тура против «Крыльев Советов» (0:0) в Самаре.

На 90-й минуте специалист получил красную карточку из-за того, что он якобы бросил бутылку с водой на поле.

Если жалоба подмосковного клуба будет удовлетворена, Талалаев сможет руководить со скамейки своей новой командой в ключевом матче следующего тура против своего бывшего клуба — «Торпедо».

«Крылья Советов» — «Химки»: за что удален Талалаев? Почему ему разрешили выйти на поле?