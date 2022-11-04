Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:41

«Химки» — «Оренбург»: Лантратов вернулся в стартовый состав, Глушаков не попал в заявку на матч

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Химки» на своем поле примут «Оренбург» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Стали известны составы команд на эту встречу.

По данным «СЭ», капитан «Химок» Денис Глушаков пропускает матч из-за травмы.

«Химки»: Лантратов, Чежия, Идову, Волков, Зуев, Гулиев, Ломовицкий, Магомедов, Казанцев, Руденко, Долгов.

Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Никитин, Данилкин, Черный, Боженов, Мирзов, Глачич, Гбане, Дулаев, Садыгов.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья, Сычевой.

Запасные: Гошев, Сысуев, Полуяхтов, Павловец, Стаматов, титков, Оганесня, Ковалев, Башич, Гурциев.

Денис Глушаков
Илья Лантратов
ФК Оренбург
ФК Химки
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Еще круче было бы догнать и обойти»: Овечкин добрался до великого рекорда Хоу
РУСАДА может собирать информацию об интимной жизни спортсменов. Зачем это нужно?
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Путин назвал неизбежным столкновение России с неонацистским режимом Украины
СК изучит видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Алдонин: «В ЦСКА нет кризиса российских футболистов»
Гладилин: «Сочи» и «Спартак» — примерно равные команды, легкой игры для красно-белых не будет»
Мелкадзе: «Постараюсь забить «Спартаку»
Чалов второй месяц подряд признан болельщиками лучшим игроком ЦСКА
Нигматуллин: «Локомотив» стал для меня главным разочарованием первой половины сезона»
Кобелев: «Уже сейчас понятно, что «Зенит» без одной минуты чемпион»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигматуллин: «Локомотив» стал для меня главным разочарованием первой половины сезона»

Чалов второй месяц подряд признан болельщиками лучшим игроком ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости