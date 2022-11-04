Нигматуллин: «Локомотив» стал для меня главным разочарованием первой половины сезона»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» назвал главное разочарование первого круга РПЛ-2022/23.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

«Безусловно, «Локомотив» стал для меня главным разочарованием первой половины сезона. С другой стороны, это не стало неожиданностью. Еще в прошлом чемпионате «Локомотив» и его руководство вели странную стратегию, о которой еще при Рангнике рассказывали: будут задешево покупать игроков и задорого продавать. Сама идея работать с молодыми футболистами не такая плохая, но она должна быть чем-то подкреплена — тренерской качественной работой, например, которая отсутствовала и отсутсвует в «Локомотиве», — сказал Нигматулин «СЭ».

После 15 туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Уралом» (6 ноября).

После первого круга лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» расположился на второй позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).