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Нигматуллин: «Локомотив» стал для меня главным разочарованием первой половины сезона»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» назвал главное разочарование первого круга РПЛ-2022/23.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

«Безусловно, «Локомотив» стал для меня главным разочарованием первой половины сезона. С другой стороны, это не стало неожиданностью. Еще в прошлом чемпионате «Локомотив» и его руководство вели странную стратегию, о которой еще при Рангнике рассказывали: будут задешево покупать игроков и задорого продавать. Сама идея работать с молодыми футболистами не такая плохая, но она должна быть чем-то подкреплена — тренерской качественной работой, например, которая отсутствовала и отсутсвует в «Локомотиве», — сказал Нигматулин «СЭ».

После 15 туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Уралом» (6 ноября).

После первого круга лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» расположился на второй позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).

Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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