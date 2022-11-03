Глушаков пропустит матч «Химок» с «Оренбургом»

По данным «СЭ», капитан «Химок» Денис Глушаков пропустит матч 16-го тура РПЛ с «Оренбургом», который пройдет 4 ноября (начало — в 19.00 мск).

При этом дело не в конфликте с футболиста с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым во время игры 15-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:6), а в травме 35-летнего полузащитника.

Глушаков был заменен на 35-й минуте матча с «Динамо», при этом Гогниев проводил его с поля выкриком: «Домой!» и нецензурными выражениями.

В сезоне-2022/23 Глушаков забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Химки».