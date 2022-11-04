«Химки» — «Оренбург»: Руденко открыл счет в матче
Нападающий «Химок» Александр Руденко отличился в матче 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Он открыл счет в матче в начале второго тайма — 1:0.
После навеса с фланга мяч отскочил к Руденко в штрафной площади, и он мощным ударом вогнал его в сетку.
Для форварда этого гол стал третьим в нынешнем сезоне.
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