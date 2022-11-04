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Сегодня, 20:09

«Химки» — «Оренбург»: Руденко открыл счет в матче

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Александр Руденко отличился в матче 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Он открыл счет в матче в начале второго тайма — 1:0.

После навеса с фланга мяч отскочил к Руденко в штрафной площади, и он мощным ударом вогнал его в сетку.

Для форварда этого гол стал третьим в нынешнем сезоне.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
04 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург
Александр Руденко
ФК Оренбург
ФК Химки
2
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 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
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 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
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 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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