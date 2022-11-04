«Химки» — «Оренбург»: Руденко открыл счет в матче

Нападающий «Химок» Александр Руденко отличился в матче 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Он открыл счет в матче в начале второго тайма — 1:0.

После навеса с фланга мяч отскочил к Руденко в штрафной площади, и он мощным ударом вогнал его в сетку.

Для форварда этого гол стал третьим в нынешнем сезоне.