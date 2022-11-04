Игроки ЦСКА спровоцировали драку с болельщиками «Спартака» во втором тайме матча молодежных команд

Футболисты ЦСКА спровоцировали потасовку с болельщиками «Спартака» во втором тайма матча 17-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ), который закончился победой красно-белых со счетом 2:1.

После гола футболиста ЦСКА Станислава Лапинского несколько игроков ЦСКА подбежали к трибуне с фанатами «Спартака» и стали их провоцировать. В ответ один из фанатов прорвался на поле и вступил в драку с футболистами. Завязалась массовая потасовка, в том числе с участием запасных игроков, собщает РИА Новости.

В итоге арбитр матча удалил в течение нескольких минут двух футболистов ЦСКА — Матвея Мадорского и Александра Грачева.

После завершения матча появилось видео, как игрок «Спартака» Михаил Пилипенко пошел к фанатской трибуне и в мегафон скандировал нецензурнцю кричалку в адрес соперников.