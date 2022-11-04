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Игроки ЦСКА спровоцировали драку с болельщиками «Спартака» во втором тайме матча молодежных команд

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты ЦСКА спровоцировали потасовку с болельщиками «Спартака» во втором тайма матча 17-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ), который закончился победой красно-белых со счетом 2:1.

После гола футболиста ЦСКА Станислава Лапинского несколько игроков ЦСКА подбежали к трибуне с фанатами «Спартака» и стали их провоцировать. В ответ один из фанатов прорвался на поле и вступил в драку с футболистами. Завязалась массовая потасовка, в том числе с участием запасных игроков, собщает РИА Новости.

В итоге арбитр матча удалил в течение нескольких минут двух футболистов ЦСКА — Матвея Мадорского и Александра Грачева.

После завершения матча появилось видео, как игрок «Спартака» Михаил Пилипенко пошел к фанатской трибуне и в мегафон скандировал нецензурнцю кричалку в адрес соперников.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221104/draka-1829275633.html
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
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 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
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 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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 - : -
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 - : -
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