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Сегодня, 15:04

«Химки» объявили о подписании контракта с бывшим защитником «Ромы» Голубовичем

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Химки» объявили о заключении контракта с защитником Петаром Голубовичем.

Подмосковный клуб подписал соглашение с 28-летним сербом на 1,5 года.

Голубович перешел в «Химки» на правах свободного агента. В 2013 году он становился чемпионом Европы до 19 лет в составе сборной Сербии.

В период с 2014 по 2017 год защитник находился в системе «Ромы», он также выступал за итальянские «Новару», «Пизу» и «Пистойезе», бельгийский «Кортрейк» и норвежский «Олесунн».

Источник: https://t.me/fckhimki_official/5636
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РПЛ
ФК Химки
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