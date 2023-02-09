«Химки» объявили о подписании контракта с бывшим защитником «Ромы» Голубовичем

«Химки» объявили о заключении контракта с защитником Петаром Голубовичем.

Подмосковный клуб подписал соглашение с 28-летним сербом на 1,5 года.

Голубович перешел в «Химки» на правах свободного агента. В 2013 году он становился чемпионом Европы до 19 лет в составе сборной Сербии.

В период с 2014 по 2017 год защитник находился в системе «Ромы», он также выступал за итальянские «Новару», «Пизу» и «Пистойезе», бельгийский «Кортрейк» и норвежский «Олесунн».