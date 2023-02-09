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Рианчо заявил, что ла лиге не хватает российских футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что Ла Лиге не хватает российских игроков.

«Карпин и Мостовой — игроки одного уровня. Они оба добились выдающихся результатов как футболисты. В Испании их уважают в равной степени. Я точно не смогу сказать, кто из них круче. В те времена в испанский футбол пришло много российских игроков. Все они преимущественно прибыли на север страны. Попов, Радченко, Файзуллин, Бесчастных, Шустиков — все они играли за мой родной клуб «Расинг Сантандер». Они провели фантастические сезоны за этот клуб. Ла Лиге не хватает российских футболистов. Мостовой и Карпин были великолепны. Но сейчас в России нет игроков такого же высокого класса, как эти двое», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Карпин выступал в чемпионате Испании с 1994 по 2005 год за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». По окончании игровой карьеры работал генеральным директором и главным тренером московского «Спартака». В августе 2014 года Карпин возглавил «Мальорку», выступающую на тот момент во второй по силе испанской лиге. Через шесть месяцев после назначения российский специалист был уволен с поста главного тренера клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-la-lige-ne-hvataet-rossijskih-futbolistov-mostovoj-i-karpin-by-li-velikolepny/
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Рауль Рианчо
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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