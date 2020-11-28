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Химки" - «Краснодар»: почему не назначен пенальти?

18:03
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На 46-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Краснодар» правильно поступил арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде могло показаться, что Брайн Идову нарушил правила в борьбе с Игорем Смольниковым и сбил его. На самом деле защитник не фолил, его действия не стали причиной падения футболиста «быков». Это после проверки подтвердили видеоассистенты Сергей Карасев и Егор Болховитин. (Александр Бобров)?

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