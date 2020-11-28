Химки" - «Краснодар»: почему не назначен пенальти?
На 46-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Краснодар» правильно поступил арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде могло показаться, что Брайн Идову нарушил правила в борьбе с Игорем Смольниковым и сбил его. На самом деле защитник не фолил, его действия не стали причиной падения футболиста «быков». Это после проверки подтвердили видеоассистенты Сергей Карасев и Егор Болховитин. (Александр Бобров)?
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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