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Виктор Гончаренко: «Во втором тайме «Краснодар» играл очень безобразно»

21:40
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:3).

— На мой взгляд, мы достаточно легко играли в первом тайме. Может быть, незабитый пенальти нас еще больше расслабил, потому что очень легко обыгрываем. Очень безобразно играли во втором тайме, опытная команда не может давать так просто себя обыгрывать, забивать. Мы вели по игре, цепная реакция пошла, один не добегает. Это позволило «Химкам» вернуться в игру. Когда начали проигрывать, включили другие скорости, начали лучше атаковать и держать мяч. Конечно, хотели сегодня выиграть, но, исходя из того, как мы сыграли во втором тайме, это еще неплохо. Это большое искусство — держать уровень игры.

— Как оцените игру Петрова на этом отрезке сезона?

— Надо понимать, что Сергею достаточно тяжело набирать форму. Только через игры и практику, совершая ошибки, он придет в свою оптимальную форму.

— Можете предварительно оценить итоги первой половины сезона?

— Надо оценивать после 15 туров, или же давайте подождем еще два матча.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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