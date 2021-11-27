Виктор Гончаренко: «Во втором тайме «Краснодар» играл очень безобразно»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:3).
— На мой взгляд, мы достаточно легко играли в первом тайме. Может быть, незабитый пенальти нас еще больше расслабил, потому что очень легко обыгрываем. Очень безобразно играли во втором тайме, опытная команда не может давать так просто себя обыгрывать, забивать. Мы вели по игре, цепная реакция пошла, один не добегает. Это позволило «Химкам» вернуться в игру. Когда начали проигрывать, включили другие скорости, начали лучше атаковать и держать мяч. Конечно, хотели сегодня выиграть, но, исходя из того, как мы сыграли во втором тайме, это еще неплохо. Это большое искусство — держать уровень игры.
— Как оцените игру Петрова на этом отрезке сезона?
— Надо понимать, что Сергею достаточно тяжело набирать форму. Только через игры и практику, совершая ошибки, он придет в свою оптимальную форму.
— Можете предварительно оценить итоги первой половины сезона?
— Надо оценивать после 15 туров, или же давайте подождем еще два матча.
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