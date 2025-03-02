«Химки» — «Факел»: Кукуляк правильно не назначил пенальти в пользу воронежцев

На 55-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Химки» — «Факел» (1:0) судья Евгений Кукуляк принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота подмосковной команды. Дилан Мертенс пытался спорить с арбитром, показывая, что защитник прервал его передачу, сыграв рукой.

Действительно, контакт с мячом случился, он попал в левую руку. Но она находилась в нормальном положении, располагалась вдоль тела, его площадь не увеличивала. Рефери был прав, выбрав продолжение игры и не назначив пенальти.