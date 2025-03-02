Деменко: «Крылья» интересно выглядели, а «Краснодар» неудачно действовал в первом тайме»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился впечатлениями от игры «Краснодара» с «Крыльями Советов» (1:1).

— Для меня результат с «Крыльями» не стал неожиданностью Самарцы очень интересно выглядели. В первом тайме «Краснодар» неудачно действовал. Команды только вкатываются в чемпионат, поэтому есть трудности.

— Травма Сперцяна сильно повлияла на ход встречи?

— Эдуард связывает всю команду. Он очень нужен «Краснодару».

— Какие перспективы у «Краснодара» в борьбе за чемпионство?

— Об этом можно говорить только после пяти туров. Все команды в РПЛ будут биться, все хорошо готовы физически. После нескольких туров можно сказать, правильно ли поступил «Краснодар», что не подписал ни одного нового игрока. Посмотрите на «Зенит», который зимой усилился, и на ЦСКА. Армейцы очень хорошо действовали вчера. Борьба за чемпионство только начинается, — цитирует Деменко «РБ Спорт».

После 19 туров «Краснодар» набрал 40 очков и идет на первом месте в РПЛ, а «Крылья» с 19 очками занимают 10-е место.