Мостовой — о новичках «Спартака»: «Ясно, что идет переплата за них. Посмотрим, что они покажут»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил новичков «Спартака».

«Ясно, что идет переплата за новичков. Это однозначно. Чтобы сейчас затащить футболиста хорошего уровня в наш чемпионат надо переплатить агентам, их друзьям, всем-всем. Для клубов, не выступающих в еврокубках, тратятся огромные деньги. В футбольном плане Гарсия и Солари — футболисты хорошие. Посмотрим, что они покажут», — сказал Мостовой «СЭ».

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 37 очками.

2 марта красно-белые сыграют против «Оренбурга». Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Дарик Агаларов